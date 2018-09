Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 38 minutes

A peine les journalistes de la chaîne afghane ToloNews avaient-ils bouclé leur direct sur le site d'un attentat-suicide à Kaboul qu'une voiture piégée explosait à quelques mètres d'eux, les tuant sur le coup et endeuillant une nouvelle fois la profession. La mort de Samim Faramarz et Ramiz Ahmadi le 5 septembre dernier porte à 13 le nombre de journalistes tués cette année en Afghanistan, devenu en 2018, selon Reporters sans frontières (RSF), le pays le plus meurtrier au monde pour les médias. Elle force également les rédactions à relancer un vieux débat : comment informer dans un environnement aussi dangereux.

A peine les journalistes de la chaîne afghane ToloNews avaient-ils bouclé leur direct sur le site d'un attentat-suicide à Kaboul qu'une voiture piégée explosait à quelques mètres d'eux, les tuant sur le coup et endeuillant une nouvelle fois la profession. La mort de Samim Faramarz et Ramiz Ahmadi le 5 septembre dernier porte à 13 le nombre de journalistes tués cette année en Afghanistan, devenu en 2018, selon Reporters sans frontières (RSF), le pays le plus meurtrier au monde pour les médias. Elle force également les rédactions à relancer un vieux débat : comment informer dans un environnement aussi dangereux.