Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 16 minutes

La Commission électorale au Togo a créé la surprise en annonçant cette semaine non pas une, mais trois élections avant la fin de l'année : un nouveau sujet de crispation entre le pouvoir et les partis de l'opposition, qui perdent du souffle un an après des manifestations massives dans le pays. Il y a tout juste un an, une marée humaine s'était emparée des rues de Lomé et de plusieurs grandes villes du nord du pays, à l'appel de la coalition de l'opposition, pour demander la démission du président Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, après la mort de son père, qui avait lui-même dirigé ce petit pays d'Afrique de l'Ouest pendant 38 ans.

