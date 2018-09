Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Adela, transgenre et élue locale d'un village cubain, peigne sa perruque, un flambant carré rose. Sur le mur de sa maison près de Santa Clara se côtoient des photos de son compagnon et de Che Guevara, héros de cette ville, devenue entretemps un bastion de la communauté LGBT à Cuba. C'est là que le célèbre guérillero argentin avait fait dérailler en 1958 un train sous le régime du dictateur Fulgencio Batista. Et c'est aussi dans cette commune de 200.000 habitants du centre de Cuba que reposent, au sein d'un mémorial, les restes du Che et de ses compagnons de lutte en Bolivie.

Adela, transgenre et élue locale d'un village cubain, peigne sa perruque, un flambant carré rose. Sur le mur de sa maison près de Santa Clara se côtoient des photos de son compagnon et de Che Guevara, héros de cette ville, devenue entretemps un bastion de la communauté LGBT à Cuba. C'est là que le célèbre guérillero argentin avait fait dérailler en 1958 un train sous le régime du dictateur Fulgencio Batista. Et c'est aussi dans cette commune de 200.000 habitants du centre de Cuba que reposent, au sein d'un mémorial, les restes du Che et de ses compagnons de lutte en Bolivie.