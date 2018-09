Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Lille a poursuivi sur sa lancée en battant le FC Nantes (2-1) et s'est emparé de la deuxième place de Ligue 1, samedi lors de la 6e journée.

Sans se montrer flamboyant, le Losc a tout de même réussi à s'imposer grâce à des buts de José Fonte (9e) et Jonathan Ikoné (68e) face à des Nantais qui ont manqué d'efficacité malgré la réduction du score de Kalifa Coulibaly (82e).

Avec cette quatrième victoire de la saison, les hommes de Christophe Galtier confirment leur bonne forme et sont les nouveaux dauphins de l'intouchable Paris SG, qui joue dimanche à Rennes.

Côté nantais, en revanche, la mayonnaise a du mal à prendre avec l'entraîneur portugais Miguel Cardoso, qui prône un jeu construit sur la possession de balle. Les Canaris n'ont en effet gagné qu'un seul de leurs six premiers matches et pointent à une inquiétante 17e place avec 5 points.

Dès sa deuxième occasion, Lille prenait les devants au tableau d'affichage: après un joli numéro, Nicolas Pépé décochait un tir puissant que Ciprian Tatarusanu détournait. Sur le corner tiré par Thiago Mendes, José Fonte plaçait une tête légèrement déviée par Enock Kwateng qui lobait le portier nantais (1-0, 9e).Cueillis à froid, les Canaris restaient fidèles à leurs principes et tentaient de créer du jeu. Ils y parvenaient sur une belle action collective, mais Valentin Rongier perdait son face à face avec Mike Maignan (17e).

Tranchant en contre, le Losc s'appuyait sur sa rapidité et gênait considérablement la défense nantaise qui multipliait les fautes, à l'image de Diego Carlos et Rene Khrin, qui étaient avertis en première période.

Ainsi, Pépé, encore une fois inspiré, était à l'origine et à la conclusion d'une action mais butait sur Tatarusanu, qui détournait sa frappe du bout des doigts (42e).

Après la pause, Lille se montrait plus brouillon et s'exposait aux contres des Nantais, qui manquaient toutefois de précision dans les trente derniers mètres.

Pourtant, les Nordistes creusaient l'écart sur une de leurs rares situations: sur une touche nantaise, un Lillois récupérait le ballon et transmettait à Ikoné, qui contrôlait avant d'envoyer une frappe des vingt mètres dans la lucarne (2-0, 68e).

En contre, les Dogues passaient même tout près d'aggraver le score: servi par Pépé à l'entrée de la surface, Luiz Araujo, qui venait d'entrer en jeu, trouvait le poteau (73e).

Mais les Canaris s'accrochaient et marquaient logiquement grâce à Coulibaly, qui reprenait un centre contré de Gabriel Boschilia (2-1, 82). Ce dernier passait même tout près de l'égalisation dans le temps additionnel, mais Maignan repoussait des deux poings.



