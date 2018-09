Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

Concevoir des objets plastiques, de l'engrais et même de la bière à base de sargasses "n'a rien de compliqué", assurent industriels et scientifiques. Plaie pour les Antilles, ces algues brunes nauséabondes et toxiques peuvent être une aubaine à condition d'anticiper leur arrivée. "Les sargasses passent leur vie à la surface de l'eau et sont à la merci des courants. Un moment donné elles échouent parce qu'elles ont rencontré une terre sur leur passage", explique Thierry Thibaut, phycologue (spécialiste des algues) et maître de conférences à l'Université d'Aix-Marseille.

Concevoir des objets plastiques, de l'engrais et même de la bière à base de sargasses "n'a rien de compliqué", assurent industriels et scientifiques. Plaie pour les Antilles, ces algues brunes nauséabondes et toxiques peuvent être une aubaine à condition d'anticiper leur arrivée. "Les sargasses passent leur vie à la surface de l'eau et sont à la merci des courants. Un moment donné elles échouent parce qu'elles ont rencontré une terre sur leur passage", explique Thierry Thibaut, phycologue (spécialiste des algues) et maître de conférences à l'Université d'Aix-Marseille.