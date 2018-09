Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

Lyon a changé son côté droit avec Léo Dubois et Bertrand Traoré contre Marseille, où Luiz Gustavo recule encore en défense centrale avec Duje Caleta-Car, dimanche pour le choc de la 6e journée de Ligue 1.

Dubois en défense prend la place de Rafael, aligné lors de la victoire surprise à Manchester City (2-1), et Bertrand Traoré succède à Maxwell Cornet en attaque, pourtant brillant - et buteur - en Ligue des champions, où il a fait beaucoup d'efforts.

Nabil Fekir devrait jouer derrière l'avant-centre Memphis Depay dans le 4-2-3-1 de Bruno Genesio.

Côté OM, Rudi Garcia, privé d'Adil Rami sur blessure, a laissé Luiz Gustavo derrière pour former la charnière avec le Croate Caleta-Car.

L'entraîneur de l'OM a confié les rôles de latéraux à Hiroki Sakai (droite) et Jordan Amavi (gauche), au repos lors de la défaite contre Francfort (2-1) en Ligue Europa.

Kostas Mitroglou retrouve sa place à la pointe de l'attaque.

Les équipes:

Lyon: A. Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, Fe. Mendy - Pa. Diop, Ndombele - B. Traoré, Fekir, Aouar - Memphis

Marseille: Pelé - Sakai, L. Gustavo, Caleta-Car, Amavi - Strootman, Sanson - Thauvin, Payet (cap), Ocampos - Mitroglou

Entraîneur: R. Garcia

Arbitre: Clément Turpin



