Six militaires ont été blessés dimanche, dont deux grièvement, lors d'une explosion probablement due à des réchauds au gaz dans un campement sauvage au coeur du bois de Vincennes, près de Paris, a-t-on appris de source policière et auprès de l'armée.

"Il s'agit de réservistes du 24e régiment d'infanterie qui étaient en séquence d'entraînement opérationnel au Fort de Vincennes", a précisé à l'AFP le colonel Guillaume Trohel, porte-parole du gouverneur militaire de Paris.

Dimanche matin, vers 09H00, au cours d'une séance de sport au bois de Vincennes, "ils ont aperçu une tente qui prenait feu: ils ont dressé un périmètre de sécurité et appelé les secours. Deux d'entre eux se sont approchés et c'est là que s'est produit la déflagration", a-t-il expliqué.

L'explosion a blessé six militaires, dont deux grièvement. Les deux blessés les plus sérieux, dont le pronostic vital ne serait pas engagé, ont été évacués vers l'hôpital militaire de Percy, a-t-on indiqué de source policière.

Des secours ont été dépêchés sur place et l'incendie a été rapidement circonscrit, ont indiqué les pompiers.

"Nous ne savons pas s'il y avait des gens dans ou à proximité du campement au moment de l'explosion, mais seuls des militaires ont été blessés", ont-il précisé.



