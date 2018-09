Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

Pour la centième fois, une fusée Ariane 5 s'élancera mardi du pas de tir de Kourou en Guyane française, une étape symbolique importante pour le lanceur lourd européen soumis à la rude concurrence de l'Américain SpaceX. Il sera chargé de placer sur une orbite de transfert géostationnaire deux satellites de télécommunications pour trois opérateurs (le géant Intelsat, le Japonais Sky Perfect JSAT et la société azerie Azercosmos). "Pour ce 100e vol, le lanceur travaille entièrement pour le marché non européen. C'est symbolique du rôle que joue Ariane 5 à la fois à l'export et vis-à-vis des satellites de télécommunications", déclare à l'AFP Stéphane Israël, président exécutif d'Arianespace, société française chargée des lancements.

