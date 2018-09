Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'ONU "n'a pas le droit d'interférer" dans les affaires birmanes, a affirmé lundi le chef de l'armée Min Aung Hlaing, que les Nations Unies souhaitent voir poursuivre pour le "génocide" des musulmans rohingyas. L'homme le plus puissant de Birmanie réagissait pour la première fois à un rapport cinglant d'une mission d'enquête de l'ONU, publié la semaine dernière, qui accuse également les militaires birmans de "crimes contre l'humanité" et de "crimes de guerre". "Aucun pays, aucune organisation et aucun groupe n'a le droit d'interférer" dans la politique de notre pays, a affirmé Min Aung Hlaing, 62 ans, dans le journal officiel de l'armée.

