La mairie de Paris a attribué lundi la citoyenneté d'honneur au réalisateur ukrainien Oleg Sentsov, emprisonné en Russie et en grève de la faim depuis mi-mai, à l'issue d'un vote à l'unanimité. "A l'heure où je vous parle, Oleg Sentsov poursuit sa grève de la faim pour contester sa condamnation à 20 ans de réclusion", a déclaré la maire de Paris Anne Hidalgo, rappelant que "la ville de Paris a toujours été du côté des défenseurs de la liberté".

Le cinéaste de 42 ans, opposé à l'annexion de la Crimée, a été condamné en 2015 à 20 ans de détention pour "terrorisme" et "trafic d'armes" à l'issue d'un procès qualifié de "stalinien" par Amnesty International et dénoncé par Kiev, l'Union européenne et les États-Unis.

Il a cessé de s'alimenter le 14 mai et n'est maintenu en vie que par les compléments alimentaires injectés par l'administration pénitentiaire russe. Le cinéaste réclame notamment la libération de "tous les prisonniers politiques" ukrainiens emprisonnés en Russie.

Oleg Sentsov "a déclaré depuis avoir été battu et privé de sa citoyenneté ukrainienne", s'est émue la maire de Paris, au cours du conseil de Paris, estimant que "sa décision (de grève de la faim) n'est pas suicidaire, mais politique".

"Nous pouvons encore le sauver", a-t-elle appelé, et lui attribuer la citoyenneté d'honneur de la mairie de Paris "c'est un acte d'espoir, un acte symbolique".

Plusieurs personnalités étaient présentes en tribune lors du vote, dont le philosophe français Michel Eltchaninoff, la réalisatrice Julie Bertuccelli et l'actrice Irène Jacob.

Depuis plusieurs mois, responsables politiques, écrivains, acteurs (Johnny Depp) ou cinéastes (comme Jean-Luc Audiard) occidentaux ont multiplié les appels, allant pour certains jusqu'à observer une journée de grève de faim, pour demander la libération d'Oleg Sentsov. En vain, le Kremlin restant indifférent.



