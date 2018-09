Publié il y a 48 minutes / Actualisé il y a 38 minutes

La cote d'alerte est atteinte à Nantes, tombé dans la zone rouge (18e) après sa défaite à Lille (2-1), mettant le coach Miguel Cardoso sous pression maximale avant la réception de Nice pour la 7e journée de Ligue 1. Ce troisième revers en six matches n'avait pourtant rien de déshonorant face à l'actuel dauphin du Paris SG, avec une seconde période plus qu'encourageante et qui aurait dû permettre aux Canaris de ne pas rentrer bredouille.

