Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 53 minutes

La mairie de Paris a annoncé lundi réfléchir "aux suites judiciaires" à donner aux propos homophobes de Marcel Campion révélés dimanche, et appelé le gouvernement et le musée du Louvre à "annuler" le marché de Noël attribué au forain. Je considère que le gouvernement, la réunion des musées nationaux, le Louvre seraient bien inspirés de remettre en cause ce contrat et de l'annuler", a déclaré devant la presse Jean-Louis Missika, l'adjoint de la maire de Paris chargé, entre autres, de l'urbanisme et architecture.

