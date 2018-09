Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Manuel Valls n'a pas encore officialisé sa candidature à Barcelone mais dans son ex-fief d'Evry où il a été maire pendant onze ans puis député, on lui souhaite déjà "bonne chance" tout en assurant vouloir "tourner la page". "Ah Manuel, c'était notre champion !", s'exclame Yves Braun, retraité de 64 ans. "Ca me rend triste de le voir partir à Barcelone parce que c'était un excellent maire", enchaîne-t-il. A ses côtés, Véronique Daurey, retraitée de l'enseignement, ne peut s'empêcher de froncer les sourcils. "Pour moi c'est un arriviste", finit-elle par lâcher. "Je l'aimais bien au départ, j'ai même voté pour lui plusieurs fois. Il était dynamique et avait cette façon de parler qui était très directe et franche... Mais tout ça, c'était juste pour servir ses ambitions. Alors qu'il s'en aille ! Et bon vent !", s'emporte-t-elle. "On lui souhaite bonne chance", tente de nuancer Yves sous le regard réprobateur de son amie.

