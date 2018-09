Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 2 minutes

L'Allemagne figure avec le Portugal, la France et l'Espagne parmi les pays qui ont trouvé un accord de "répartition solidaire" des 58 migrants secourus à bord du navire humanitaire Aquarius, qui après les avoir débarqué à Malte pourra se rendre à Marseille, a annoncé Matignon mardi. n vertu de cet accord, la France accueillera 18 des migrants, l'Allemagne et l'Espagne 15 chacune et le Portugal 10 comme déjà annoncé par Lisbonne, a précisé une source gouvernementale française à l'AFP.

