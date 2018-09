Publié il y a 41 minutes / Actualisé il y a 3 minutes

%thumb[w650-h365-q100-cc]% L'enquête sur l'attentat meurtrier d'Ahvaz, dans le sud de l'Iran, se poursuit mardi, et semble désormais établir un lien entre les assaillants et le groupe jihadiste sunnite État islamique (EI). Les "cinq membres" du "commando terroriste" ayant abattu 24 personnes à l'arme automatique samedi matin en marge d'un défilé militaire ont été identifiés", a indiqué le ministère des Renseignements iranien. "La cachette des terroristes a été découverte, et 22 personnes impliquées [dans l'attentat] ont été arrêtées", ajoute le ministère dans un communiqué, indiquant que "des explosifs, du matériel militaire et des équipements de communication ont été découverts et saisis dans cette cache". Le ministère publie les photos et les noms des assaillants sur son site internet, et affirme que ceux-ci étaient affiliés "à des groupes séparatistes takfiris soutenus par des pays arabes réactionnaires".

