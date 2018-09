Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 55 minutes

"Pourquoi les Grecs ne font-ils rien alors qu'ils reçoivent beaucoup d'argent pour s'occuper de nous ?" : à Moria, Jamal, 53 ans, fait écho à la volée de critiques que vaut à Athènes la situation dans ce camp migratoire sur l'île de Lesbos, le plus important de Grèce. Arrivé il y a trois semaines avec sa fille de 21 ans, aveugle et hémiplégique, ce Somalien fait pourtant partie des quelque 2 000 chanceux, dont la Grèce vient de décider d'accélérer le transfert sur le continent. L'enjeu : relâcher un peu la pression sur les îles de la Mer Egée, où les arrivées se poursuivent de Turquie en dépit du pacte conclu en 2016 entre Ankara et l'UE pour couper cette route migratoire. Celles de Lesbos et de Samos abritent les camps les plus chargés. Plus de 20 000 réfugiés et migrants - dont plus de 8.000 pour le seul centre de Moria, d'une capacité de 3 000 places - y sont du coup confinés pendant des mois. Théoriquement voués au renvoi en Turquie, ils sont en fait en majorité, droit humanitaire oblige, éligibles à l'accueil en Grèce.

