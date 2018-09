Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

Plus d'un quart des seniors de plus de 60 ans n'utilisent jamais internet, affirme une étude réalisée par l'association Les Petits frères des pauvres, qui appelle à un "plan national" de lutte contre "l'exclusion numérique des personnes âgées". Selon cette étude CSA, rendue publique jeudi, le taux de non-connexion au réseau est de 27% pour les plus de 60 ans, et monte à 59% pour les plus de 85 ans.

Plus d'un quart des seniors de plus de 60 ans n'utilisent jamais internet, affirme une étude réalisée par l'association Les Petits frères des pauvres, qui appelle à un "plan national" de lutte contre "l'exclusion numérique des personnes âgées". Selon cette étude CSA, rendue publique jeudi, le taux de non-connexion au réseau est de 27% pour les plus de 60 ans, et monte à 59% pour les plus de 85 ans.