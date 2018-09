Des dizaines de corps ont été retrouvés samedi matin après un puissant séisme et un tsunami qui ont frappé l'île des Célèbes en Indonésie vendredi, a constaté un photographe de l'AFP, alors que les autorités craignent "beaucoup de morts".

Aucun bilan officiel n'a été fourni mais les premières images venues de la ville de Palu (350.000 habitants) sur la côte ouest des Célèbes montraient des corps allongés près de la côte, certains recouverts de couvertures bleues. Des carcasses de véhicules témoignent de la violence de la vague qui s'est abattue sur la côte.

"Il y a beaucoup de corps, mais nous ne savons pas exactement combien", a indiqué à l'AFP Muhammad Syaugi, le responsable du service de secours indonésien, qui s'efforce de faire parvenir de l'aide sur place.

Le séisme a atteint une magnitude de 7,5, selon l'institut géologique américain (USGS). C'est plus que la série de tremblements de terre meurtrière connue par l'Indonésie en août, qui avait fait plus de 500 morts et environ 1.500 blessés sur l'île de Lombok, voisine de Bali.

Ensuite "c'est un véritable tsunami qui a frappé Palu", a ajouté Rahmat Triyono, responsable du centre pour les tremblements de terre et tsunamis à l'agence, sur la chaîne de télévision Kompas.

"Le tsunami s'est produit à 18H22 locales (...) avec une hauteur maximale de 1,5 m sur la côte proche de Palu", a déclaré la présidente de l'agence nationale de géophysique, Dwikorita Karnawati.

La panique a poussé les habitants à fuir vers les hauteurs de la ville, selon des images des télévisions locales. Une autre vidéo montre une vague imposante s'abattre sur plusieurs bâtiments et inonder une mosquée.

Les dégâts sont importants. Des images diffusées par l'agence montrent un centre commercial très endommagé à Palu, avec au moins un étage effondré. D'autres photos témoignent des bâtiments très abîmés, et des routes et des trottoirs fissurés.

L'électricité est partiellement coupée à Palu ainsi que certains axes routiers menant à la ville.

Panique et fuite

"La plupart des informations sur des victimes proviennent de Palu et (de la région de) Donggala", a indiqué Sutopo Purwo Nugroho, porte-parole de l'agence nationale de gestion des catastrophes sur la chaîne Kompas TV.

Dans un hôpital de la zone, trente corps ont été recensés, selon un responsable sanitaire local.

"Il y a trente morts à l'hôpital. Des cas que l'on doit opérer, on a besoin de spécialistes pour traiter 12 personnes et 9 personnes sont atteintes de traumatismes crâniens", a indiqué Komang Adi Sujendra sur la chaîne Metro TV.

L'épicentre du séisme se situe à 78 kilomètres au nord de Palu, capitale de la province du centre des Célèbes. Le séisme a été ressenti jusque dans le sud à Makassar, la capitale de l'île. La terre a aussi tremblé sur l'île voisine de Kalimantan, à Samarinda, de l'autre côté du détroit de Makassar.

L'Indonésie, un archipel de 17.000 îles et îlots qui s'est formé par la convergence de trois grandes plaques tectoniques (indo-pacifique, australienne, eurasienne), se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone de forte activité sismique.

Le 26 décembre 2004, l'Indonésie avait été frappée par une série de séismes dévastateurs, dont l'un de magnitude 9,1 sur l'île de Sumatra. Ce tremblement de terre a créé un tsunami qui a tué 220.000 personnes dans la région, dont 168.000 rien qu'en Indonésie.

En 2006, près de 6.000 personnes avaient péri dans un séisme sur l'île de Java. Le tremblement de terre de magnitude 6,3 (d'après l'USGS) s'était produit dans une zone peuplée au sud de la grande ville universitaire de Yogyakarta.



