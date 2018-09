Le champion du monde sortant, le Slovaque Peter Sagan, a été distancé à quelque 92 kilomètres de l'arrivée des Mondiaux 2018, dimanche, à Innsbrück (Autriche).

Vainqueur des trois éditions précédentes des Mondiaux, Sagan a lâché prise dans la principale difficulté du circuit d'Innsbrück, beaucoup plus sélectif que les parcours des années précédentes.

Le Français Warren Barguil, vainqueur de deux étapes du Tour 2017 mais promis à un rôle d'équipier à Innsbrück, a abandonné pour sa part, avant les deux dernières heures de course, suite à une chute.

Barguil, qui avait changé de vélo quelques instants plus tôt, a glissé dans un virage alors qu'il était à l'arrière de la course.



