Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

Soupçonnée d'être une fausse victime des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, Alexandra D., qui s'était faite porte-parole des "terrasses" parisiennes, comparaît mardi devant la justice française pour escroquerie et faux témoignage. Cette jeune femme de 32 ans, sous contrôle judiciaire depuis fin juin, est notamment soupçonnée d'avoir escroqué à hauteur de 20 000 euros le Fonds de garantie des victimes de terrorisme et autres infractions pénales (FGTI) entre janvier 2016 et mai 2017. Elle était inscrite sur la "Liste unique des victimes" établie par le parquet, ce qui lui avait ouvert des droits à l'indemnisation.

