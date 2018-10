Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La justice va devoir se pencher sur un cas inédit en golf: la femme ayant perdu la vue de l'oeil droit touché par une balle lors de la Ryder Cup, a déposé plainte mardi à Lyon contre les organisateurs, suite à cet accident d'une extrême rareté.

La justice va devoir se pencher sur un cas inédit en golf: la femme ayant perdu la vue de l'oeil droit touché par une balle lors de la Ryder Cup, a déposé plainte mardi à Lyon contre les organisateurs, suite à cet accident d'une extrême rareté.



Le malaise est palpable. Et les organisateurs de la Ryder Cup, qui s'est conclue dimanche en France près de Paris, sont embarrassés. Car l'accident survenu vendredi, relayé par les images impressionnantes de la victime évacuée le visage en sang, a pris une tournure totalement inhabituelle.

S'il n'est pas rare, sur les parcours du monde entier, que des spectateurs reçoivent des balles égarées après un coup raté, les conséquences de cet incident sont en revanche bien plus graves que d'ordinaire.

La spectatrice, qui a perdu la vue de l'oeil touché selon les chirurgiens qui l'ont examinée lundi à Lyon, ne compte pas en rester là.

- "Responsabilité des organisateurs" -

Quatre jours après l'accident, elle a donc porté plainte pour "blessures involontaires et manquement aux règles de sécurité", estimant que leur responsabilité était engagée.

"C'est clair, il y a une responsabilité des organisateurs. Les commissaires auraient dû nous demander de nous protéger", estime Raphaël Remande, le mari de cette quadragénaire.

Vendredi matin, sur le 6e trou du parcours de l'Albatros, l'un des meilleurs joueurs au monde, l'Américain Brooks Koepka, frappe un coup, raté, qui dévie alors de la trajectoire du parcours.

Dans ce genre de cas, fréquent sur les terrains de golf, des procédures sont mises en place pour prévenir le public. Les joueurs ou bien les commissaires de parcours doivent avertir le public de l'arrivée probable d'une balle dans la foule. Et c'est là que le bât blesse selon la victime.

"Le joueur aurait dû crier +balle+ ou +fore+ pour les anglophones. Vu la distance, les commissaires auraient dû relayer cette information au niveau du green", précise la victime dans sa plainte dont l'AFP a eu copie.

Joints par mail, les organisateurs, tout en soulignant la "rareté" de ce genre d'incidents, et assurant cette spectatrice de leur "soutien", affirment pourtant que le mot +balle+ a été crié plusieurs fois après le coup de Brooks Koepka.

Mais ils précisent également que cette procédure n'écarte toutefois pas la difficulté de "savoir quand et où la balle" risque d'atterrir "quand vous vous trouvez dans la foule". Une information qui, selon la victime, n'est donc pas parvenue au public qui n'a pu se protéger.

- Sans précédent -

"Les organisateurs, pour assurer le spectacle, ont fait avancer le départ des joueurs et positionner le drapeau à l'entrée du green afin de permettre aux gros frappeurs d'atteindre le green en un seul coup, et cela sans informer les spectateurs" qui "voyaient les balles sur le green mais pas du tout les joueurs", a-t-elle ajouté devant les policiers.

A priori, aucun incident de ce genre n'avait provoqué une blessure aussi grave en golf, ni donné lieu à une procédure judiciaire.

Il appartient désormais au parquet de Lyon de juger de la recevabilité de cette plainte et d'ouvrir ou non une enquête sans précédent.

Selon les organisateurs, "tous les tickets de la Ryder Cup ont été publiés selon les règles en vigueur, qui spécifie clairement que les spectateurs reconnaissent le risque associé avec le jeu du golf, y compris ceux concernant les balles égarées". Une mention qui rappelle simplement que le golf est un sport à risques.

Cette affaire pourrait en tout cas avoir des conséquences sur les règles de sécurité actuellement en place sur les parcours du monde entier.



Par Harry PEARL - © 2018 AFP