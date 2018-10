Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Un peu plus de trois mois après sa spectaculaire évasion par hélicoptère de la prison de Réau (Seine-et-Marne), le braqueur Redoine Faïd a été arrêté dans la nuit de mardi à mercredi à Creil (Oise). L'interpellation s'est déroulée sans incident, selon une source proche de l'enquête. Elle a eu lieu vers 4H00 dans la ville où a grandi Redoine Faïd. Trois autres hommes ont également été arrêtés par la Brigade de recherches et d'intervention (BRI), l'un de ses frères Rachid Faïd et deux autres membres de sa famille, selon la même source, confirmant une information de BFMTV et Europe 1. Des armes ont été retrouvées lors de cette opération. D'autres interpellations de complices étaient en cours en début de matinée, selon une source proche de l'enquête.

Un peu plus de trois mois après sa spectaculaire évasion par hélicoptère de la prison de Réau (Seine-et-Marne), le braqueur Redoine Faïd a été arrêté dans la nuit de mardi à mercredi à Creil (Oise). L'interpellation s'est déroulée sans incident, selon une source proche de l'enquête. Elle a eu lieu vers 4H00 dans la ville où a grandi Redoine Faïd. Trois autres hommes ont également été arrêtés par la Brigade de recherches et d'intervention (BRI), l'un de ses frères Rachid Faïd et deux autres membres de sa famille, selon la même source, confirmant une information de BFMTV et Europe 1. Des armes ont été retrouvées lors de cette opération. D'autres interpellations de complices étaient en cours en début de matinée, selon une source proche de l'enquête.