Du sang neuf chez les Bleus ? Didier Deschamps dévoile jeudi à 14h00 sa liste pour affronter l'Islande en match amical et l'Allemagne en Ligue des nations les 11 et 16 octobre, avec quelques incertitudes en défense et au milieu de terrain en raison de blessures.

