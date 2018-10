Publié il y a 49 minutes / Actualisé il y a 1 minutes

Les accusations de viol qui pèsent sur Cristiano Ronaldo inquiètent sérieusement plusieurs de ses sponsors et ont contribué vendredi au dévissage de près de 10 points du titre de la Juventus Turin à la bourse de Milan, mais CR7 reste "serein" et "prêt à jouer" samedi contre l'Udinese en Championnat d'Italie, selon son entraîneur. "Cristiano va bien (...). En ce qui concerne demain, il est prêt à jouer", a ainsi déclaré Massimiliano Allegri en conférence de presse, laissant même entendre que le Portugais serait titulaire à Udine: "Soit nos trois attaquants jouent, soit il y en aura un entre Mandzukic et Dybala qui se reposera". Le club turinois, que Ronaldo a rejoint cet été pour plus de 100 millions d'euros, continue donc à jouer la carte de la normalité, alors que le malaise grandit autour du footballeur superstar.

