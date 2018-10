Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

"Nous assistons à une recrudescence des traumatismes chez les patients, surtout à cause de blessures par balle": à Buea, en zone anglophone du Cameroun, George Enow Orock, directeur de l'hôpital, constate chaque jour les effets du conflit qui frappe sa région depuis un an. Son hôpital pourrait pourtant ressembler à n'importe quel autre hôpital du Cameroun, avec ses longs couloirs blanchis à la chaux et son personnel médical affairé. Mais il est en première ligne du conflit armé entre séparatistes, policiers et soldats de l'armée camerounaise, qui frappe les deux régions anglophones du pays, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest dont Buea est la capitale.

