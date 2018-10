Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les candidats à la présidentielle tentent samedi de séduire les derniers indécis, à la veille du scrutin le plus incertain et le plus polarisé de l'Histoire récente du Brésil, dont le grand favori est le député d'extrême droite Jair Bolsonaro. La campagne a pris fin officiellement jeudi soir, avec le dernier débat entre les candidats, mais les prétendants à la fonction suprême peuvent encore occuper le terrain sur les réseaux sociaux. Les candidats n'ayant plus le droit d'organiser des meetings, les militants ont prévu de se rassembler lors de manifestations pro ou anti-Bolsonaro.

