Ses sponsors prennent leurs distances et l'action de la Juventus Turin, son employeur, s'effondre: les accusations de viol qui pèsent sur Cristiano Ronaldo font trembler l'empire économique et sportif bâti par le footballeur portugais, qui s'apprête pourtant à retrouver le terrain samedi (16h00 GMT) à Udine. De Las Vegas, où la police a ouvert lundi une enquête sur les accusations portées par Kathryn Mayorga, qui affirme avoir été violée par le footballeur superstar en juin 2009, à Udine, petite ville du nord-est de l'Italie proche de la frontière slovène, l'affaire Ronaldo est devenue mondiale en moins d'une semaine.

Samedi pourtant, à la Dacia Arena, Ronaldo va jouer face à l'Udinese un match comme les autres, comptant pour la 8e journée du Championnat d'Italie, et va très probablement le faire en tant que titulaire, comme d'habitude.

"Cristiano va bien (...) Je vois Ronaldo serein, il est prêt à jouer", a en effet assuré vendredi en conférence de presse l'entraîneur de la Juventus, Massimiliano Allegri, qui a laissé entendre que le Portugais débuterait le match.

Le comportement de Ronaldo à Udine sera néanmoins scruté car l'affaire a pris des proportions très importantes, balayant la réaction désinvolte de l'attaquant turinois qui, dans une vidéo Instagram, avait en début de semaine dénoncé demi-sourire aux lèvres des "fake news".

Mercredi, l'avant-centre de 33 ans avait ensuite publié sur les réseaux sociaux un bref communiqué dans lequel il démentait "vigoureusement" les accusations le visant et qualifiait le viol de "crime abominable".

- L'action plonge -

S'il se disait alors "serein", celui qui est l'un des sportifs les mieux payés et les plus rentables de la planète a pu constater depuis que l'affaire était prise très au sérieux par plusieurs de ses partenaires économiques.

"Nous sommes profondément préoccupés par ces accusations inquiétantes et continuerons de suivre de près la situation", a ainsi déclaré jeudi un porte-parole de l'équipementier Nike à l'AFP.

Selon le magazine Forbes, CR7 -son surnom et sa marque- est seulement l'un des trois sportifs auxquels la firme à la virgule a accordé un contrat à vie, en compagnie des stars de la NBA LeBron James et Michael Jordan.

Le son de cloche est identique du côté d'EA Sports, éditeur du jeu vidéo FIFA dont Ronaldo était la tête d'affiche pour l'édition 2018-19.

"Nous suivons la situation de près car nous attendons des sportifs qui sont en couverture de nos produits et de nos ambassadeurs qu'ils se comportent d'une manière conforme aux valeurs d'EA", explique le groupe américain dans un communiqué où il juge les accusations contre le Portugais "préoccupantes".

Alors que le malaise grandissait, l'action de la Juventus, qui s'était envolé depuis l'arrivée du Portugais dans le Piémont, a par ailleurs plongé de près de 10% vendredi à la Bourse de Milan, clôturant en baisse de 9,92% à 1,19 euro, dans un marché en recul de 1,29%.

- Les épaules larges -

Au milieu de la tempête, la Juventus, qui a dépensé cet été plus de 100 millions d'euros pour recruter le quintuple Ballon d'Or, a tenté, tant bien que mal, de jouer la carte de la normalité.

Jeudi, le club septuple champion d'Italie en titre, avait ainsi publié sur Twitter un bref communiqué de soutien, critiqué par de nombreux internautes pour son ton froid et distancié.

Une vidéo de l'entraînement montrant l'attaquant de 33 ans exulter après un but et titrée "Ronaldo trouve la cible" n'avait pas été mieux accueillie.

Vendredi, Allegri a simplement jugé "normal qu'on l'aide dans un moment délicat". "Mais il a les épaules assez larges pour se concentrer sur le match de demain, descendre sur le terrain et bien jouer", a-t-il aussi assuré à propos de celui qui est déjà un élément incontournable de l'équipe.

Dans la soirée, le club a ensuite communiqué la liste des joueurs convoqués pour le match contre l'Udinese. Ronaldo en fait partie, comme prévu.



- © 2018 AFP