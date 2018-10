Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

L'Etat gardera le dernier mot sur le contrôle d'Aéroports de Paris (ADP) et ne permettra pas à "une puissance étrangère" de s'imposer à son capital, a déclaré le ministre de l'Economie et des Finances dimanche sur Europe 1. On peut parfaitement avoir un fonds étranger qui monte au capital" d'ADP et "qui investit 2%, 3%, 5%, ca ne pose pas de difficultés", a estimé M. Le Maire dans l'émission Le Grand Rendez-vous organisée avec Les Echos et CNews. Mais "si une puissance étrangère voulait prendre le contrôle d'Aéroports de Paris, la réponse sera non, je le dis très clairement", a-t-il ajouté. "L'Etat aura la possibilité d'examiner la possibilité qui sera l'investisseur principal, et il dira +c'est oui+ ou +c'est non+", a-t-il affirmé.

