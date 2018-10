Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 36 minutes

Le prix Nobel d'économie a été attribué lundi aux Américains William Nordhaus et Paul Romer, ancien économiste en chef de la Banque mondiale, pour leurs travaux sur la compatibilité entre les impératifs d'innovation et de lutte contre le réchauffement climatique et la croissance économique.

