Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

Un entraîneur, des agents de joueurs et arbitres arrêtés, les sièges des plus grands clubs perquisitionnés: le football belge a été ébranlé mercredi par une vaste opération anti-fraude menée également dans six autres pays européens dont la France.

