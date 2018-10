Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 29 minutes

Emmanuel Macron, de plus en plus assailli par l'opposition au fur et à mesure que le remaniement s'éternise, a revendiqué mercredi de "prendre le temps" d'organiser ce mouvement qui concernera plusieurs ministères, et démenti toute dissension au sommet de l'Etat.

Emmanuel Macron, de plus en plus assailli par l'opposition au fur et à mesure que le remaniement s'éternise, a revendiqué mercredi de "prendre le temps" d'organiser ce mouvement qui concernera plusieurs ministères, et démenti toute dissension au sommet de l'Etat.