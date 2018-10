Une soixantaine de perquisitions ont été menées mercredi dans sept pays européens, dont la Belgique et la France, dans le cadre d'une enquête portant sur des soupçons de fraudes dans le championnat de football belge, a annoncé le parquet fédéral.

Au total 220 policiers ont été mobilisés en Belgique, France, Luxembourg, à Chypre, au Monténégro, en Serbie et en Macédoine, et "un grand nombre de personnes" ont été interpellées, selon un communiqué du parquet fédéral. L'enquête porte sur des fraudes liées aux transferts de joueurs et sur des matchs truqués, a-t-on précisé de même source.

AFP