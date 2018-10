Une délégation saoudienne est arrivée en Turquie vendredi pour des entretiens avec des responsables turcs dans le cadre de l'enquête sur la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi à Istanbul, ont indiqué des sources officielles turques.

Une source diplomatique turque a indiqué à l'AFP que la délégation saoudienne était arrivée à Ankara. Selon l'agence étatique Anadolu elle devait rencontrer des responsables turcs pendant le weekend. Ibrahim Kalin, porte-parole de la présidence turque, a annoncé jeudi soir la formation d'un "groupe de travail" turco-saoudien pour tenter d'élucider le mystère de la disparition du journaliste.

L'éditorialiste critique du pouvoir saoudien et collaborateur du Washington Post n'a plus donné de signe de vie depuis son entrée le 2 octobre au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul. Des responsables turcs ont affirmé qu'il y avait été assassiné par des agents saoudiens. Ryad dément et maintient, sans preuve à l'appui, qu'il a quitté le bâtiment.

AFP