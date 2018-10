Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

L'affaire Khashoggi faisait vendredi des remous dans le monde des affaires, dont certains grands noms prennent leurs distances avec l'Arabie Saoudite, au risque de compromettre les ambitieux projets économiques de son prince héritier. L'éditorialiste critique du pouvoir saoudien et collaborateur du Washington Post n'a plus donné de signe de vie depuis son entrée le 2 octobre au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul. Des responsables turcs ont affirmé qu'il y avait été assassiné par des agents saoudiens. Ryad dément et maintient, sans preuve à l'appui, qu'il a quitté le bâtiment. L'affaire risque de provoquer une crise diplomatique et fait craindre des répercussions économiques.

