3 mondial, s'est qualifié pour les demi-finales du Masters 1000 de Shanghai en battant le Sud-africain Kevin Anderson (N.8) en deux sets 7-6 (7/1), 6-3, vendredi en quarts.

L'ex-N.1 mondial, dans une forme resplendissante et qui peut se rapprocher très près du trône mondial de Rafael Nadal s'il l'emporte à Shanghai, affrontera pour une place en finale le jeune Allemand Alexander Zverev, 21 ans et N.5 mondial.

Contre Anderson, "Djoko" a été accroché jusqu'au jeu décisif, qu'il a survolé. Sur sa lancée, il a rapidement mené 3-0 dans le second set, pour finalement l'emporter en 1 h 43 min, d'un service gagnant sur sa troisième balle de match.



