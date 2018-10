Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 16 minutes

Au moins huit alpinistes membres d'une expédition sud-coréenne ont perdu la vie dans le massif du mont Gurja, au Népal, lors d'une violente tempête de neige qui a dévasté leur camp, ont annoncé samedi des officiels népalais. Les corps de huit personnes - quatre Sud-Coréens et quatre guides népalais - ont été localisés samedi parmi les débris de leur camp par une équipe de secours, mais les conditions météo glaciales et instables ralentissent les recherches, a déclaré le porte-parole de la police Sailesh Thapa. Une neuvième personne est portée disparue, a-t-il ajouté. "Nous estimons que cela été provoqué par une tempête de neige parce que les arbres sont brisés et les tentes détruites. Même les corps des victimes sont éparpillés", a indiqué ce responsable de la police à l'AFP.

