Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 29 minutes

Fernando Haddad, le candidat de gauche au second tour de la présidentielle au Brésil, a accusé samedi son adversaire d'extrême droite Jair Bolsonaro, de "fomenter la violence" et d'être une menace pour la démocratie, dans une interview exclusive à l'AFP. "Mon adversaire fomente la violence, y compris la culture du viol. Il a dit à une députée qu'il ne la violerait pas parce qu'elle ne le méritait pas. Vous voulez un signal plus fort?", a lancé Haddad, rappelant les propos de son adversaire à l'encontre de la députée de gauche Maria do Rosario, en 2014.

