Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

La Première ministre britannique Theresa May s?apprête à affronter une semaine périlleuse sur le front du Brexit, dossier dans lequel des "progrès substantiels" sont attendus par Bruxelles avant le sommet de l'UE qui débute mercredi. A six mois du divorce, prévu le 29 mars 2019, la dirigeante britannique cherche la solution qui puisse à la fois satisfaire les différentes sensibilités au sein de sa famille politique et préserver son alliance avec le petit parti nord-irlandais DUP, sur laquelle repose sa majorité absolue au parlement.