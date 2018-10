Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les clubs français ont eu une réussite maximale pour leur entrée en Coupe d'Europe samedi: Montpellier face à Edimbourg (21-15), Toulouse à Bath (22-20) ou le Racing 92 chez les Scarlets (14-13) ont tous tremblé mais ont fini par s'imposer dans des rencontres serrées.

Les Toulousains ont fêté de belle manière leur retour dans une compétition qu'ils ont remportée quatre fois, un record qu'ils partagent désormais avec le tenant du titre, le Leinster, vainqueur écrasant des Wasps vendredi dans le même groupe (52-3).

Les Toulousains ont pris l'avantage au score à l'heure de jeu sur un second essai de Sofiane Guitoune, servi sur son premier essai par un Cheslin Kolbe très en jambes.

Mais les Anglais ont dominé la fin de match et n'auraient jamais dû perdre, si leur arrière Freddie Burns n'avait pas manqué une pénalité immanquable face aux poteaux (74e) - il avait déjà laissé six points en route en première période - avant de rater l'essai de la victoire par suffisance, pour n'avoir pas vu Maxime Médard venu dans son dos lui ôter le ballon (76e).

Montpellier est également passé par toutes les émotions face à une coriace formation écossaise. Alors qu'il semblait filer vers un succès bonifié après une première période maîtrisée et deux superbes essais signés Benjamin Fall (32e) et Gabriel Ngandebe (36e), servi par un coup de pied génial de Ruan Pienaar, le MHR a subi le retour d'Edimbourg en seconde période.

Les Ecossais pensaient même réaliser le hold-up avec un essai à la 69e de l'ouvreur Jaco van der Walt. Mais l'arbitre a considéré l'avancée de Simon Berghan comme une obstruction et sauvé Montpellier, qui aurait dû décrocher le bonus offensif sur une dernière percée de Louis Picamoles. Mais le N.8 était un poil trop court et Edimbourg ramène un bonus défensif mérité.

Des trois formations françaises, le Racing est certainement celui qui a réalisé la plus grosse performance en s'imposant chez les redoutables Scarlets. Mais le finaliste sortant n'en menait pas large à cinq minutes de la fin après avoir été copieusement dominé en seconde période (13-7).

Heureusement pour lui, Leigh Halfpenny a raté ses deux transformations, laissant 4 points en route. Et les avants franciliens ont renversé la situation avec un maul près de la ligne que le Gallois Gareth Davies a fait s'écrouler, une faute sanctionnée par un essai de pénalité salvateur.

Le Racing partage la tête du groupe 4 avec l'Ulster, vainqueur de Leicester (24-10) sans le point de bonus, autre bonne nouvelle pour le Racing. Seules ombres au tableau, et de taille: les blessures de Xavier Chauveau, Joe Rokocoko et Virimi Vakatawa.



