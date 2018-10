Le prince Harry et son épouse Meghan ont reçu en cadeau des affaires pour bébé, rencontré un couple de koalas et posé devant l'opéra emblématique de Sydney mardi lors de leur première apparition publique depuis l'annonce qu'ils allaient devenir parents au printemps.

Tout sourire, le prince Harry et l'ancienne actrice américaine ont reçu une paire de Ugg miniatures, les bottes australiennes en peau de mouton, des mains du gouverneur général le représentant en Australie de la reine Elizabeth II.C'est également en arborant de larges sourires que le couple s'est rendu au zoo pour observer des koalas et a pris un bateau pour traverser la baie de Sydney, à l'entame de leur longue tournée dans le Pacifique.

L'ex-star de la série américaine "Suits" arborait une robe blanche près du corps de la créatrice de mode australienne Karen Gee mais ne montrait guère de signe d'être enceinte. Le site de la créatrice a explosé sous l'effet du trafic après une séance de pose de la duchesse de Sussex devant l'opéra de Sydney, dont l'architecture évoque les voiles d'un immense bateau. Des centaines de personnes se pressaient au pied du bâtiment le plus emblématique de l'immense île-continent, agitant des drapeaux australiens et portant des koalas en peluche géants, le tout sous le regard des tireurs d'élite de la police et de forces de l'ordre au taquet.

"Je les suis depuis le mariage", expliquait à l'AFP Edward Atkinson, retraité de 90 ans. "Je veux la voir interagir avec la foule", ajoute le retraité, expliquant avoir déjà vu la défunte mère de Harry, Diana, en janvier 1988, lors de la visite de celle-ci en Australie pour le bicentenaire du pays.

Harry, 34 ans, et Meghan, 37 ans, se sont dit "oui" le 19 mai en la chapelle St George du château de Windsor, lors d'une cérémonie retransmise par des chaînes de télévision du monde entier.

Le duc et la duchesse de Sussex effectuent une tournée de 16 jours qui les conduit en Australie, Nouvelle-Zélande, aux Fidji et aux îles Tonga. Cette visite, qui suscitait déjà un grand intérêt, déchaîne désormais une frénésie médiatique telle que le gros contingent d?Australiens dubitatifs envers la royauté pourraient s'en trouver irrités.

- "C'est quand le printemps?" -

Peu après l'arrivée du couple en Australie lundi, le palais de Kensington a annoncé que "leurs altesses royales" étaient "heureuses d'annoncer que la duchesse de Sussex attend un bébé pour le printemps 2019". Cette arrivée future a été accueillie avec "enchantement" par la grand-mère de Harry, la reine Elizabeth II, son mari le duc d'Edimbourg, ainsi que par le père de Harry et héritier du trône britannique le prince Charles et son épouse Camilla.

Doria Ragland, la mère de Meghan, est "très heureuse de cette belle nouvelle" et "est impatiente d'accueillir son premier petit-enfant", a précisé le palais de Buckingham.

"Quelle nouvelle fantastique!", s'est exclamé sur Twitter le Premier ministre australien Scott Morrison. "L'Australie est ravie pour vous deux".

Tandis que les chaînes de télévision anglophones du monde entier interrompaient leurs programmes réguliers, Google se voyait poser la question: "c'est quand le printemps?", la réponse étant de mars à mai ou juin s'agissant delà Grande-Bretagne. D'ores et déjà, la presse tabloïd du royaume spécule sur les prénoms.

Selon le bookmaker Paddy Power, Diana est le prénom favori des parieurs si l'enfant est une fille, et Arthur si c'est un garçon. Harry avait 12 ans lorsqu'il a perdu sa mère Diana dans un accident de voiture à Paris en 1997. Alice aussi tient la cote. Le couple devrait recevoir un accueil chaleureux durant sa tournée même si une majorité des Australiens sont selon les derniers sondages favorables à une rupture des liens avec Londres et à l'avènement d'une République.

Le palais de Kensington a expliqué ne pas s'attendre à des modifications de leur programme, en particulier, le duc et la duchesse sont toujours attendus aux Fidji et aux Tonga en dépit des avertissements sur la présence du virus Zika et des risques qu'il pose pour les femmes enceintes. Cette décision a été prise après consultation avec les médecins, a ajouté le palais.



