Comme prévu, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a aligné mardi contre l'Allemagne dix de ses onze titulaires de la finale de la Coupe du monde, en remplaçant seulement le blessé Samuel Umtiti par Presnel Kimpembe en défense, selon la composition dévoilée par l'UEFA.

Deschamps avait fait tourner jeudi dernier contre l'Islande (2-2), pour préserver certains cadres, dont N'Golo Kanté et Blaise Matuidi, qui font leur retour au milieu et sur l'aile gauche.

Le prodige parisien Kylian Mbappé, qui était rentré en fin de partie contre les Islandais pour sauver le match nul, démarre lui aussi cette rencontre au Stade de France.

Si les Bleus l'emportent, ils creuseront l'écart en tête du groupe 1 de la Ligue des nations et feront un grand pas pour la phase finale de cette compétition, prévue au mois de juin.

Côté allemand, après la gifle reçue aux Pays-Bas (3-0), le sélectionneur Joachim Löw a procédé à plusieurs changements, en titularisant notamment le milieu offensif de Manchester City Leroy Sané, grand absent du Mondial.

France: Lloris (cap.) - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Pogba, Kanté - Mbappé, Griezmann, Matuidi - Giroud

Sélectionneur: Didier Deschamps

Allemagne: Neuer (cap.) - Ginter, Süle, Hummels, Schulz - Kehrer, Kimmich, Kroos, Sané - Gnabry, Werner

Sélectionneur: Joachim Löw

Arbitre: Milorad Ma?i? (SRB)



