Derrière "Mon pays c'est l'amour", l'album posthume de Johnny Hallyday dans les bacs vendredi, oeuvre un trio composé de sa veuve Laeticia, son compositeur-producteur Yodelice et son directeur artistique Bertrand Lamblot.

Laeticia

En 21 ans de mariage, Laeticia a pris une dimension que peu lui prêtaient lorsqu'à 21 ans, l'air juvénile, elle devint la quatrième épouse du rocker le 25 mars 1996. Mère de leurs deux filles adoptées Jade et Joy, elle fut aussi son ange gardien lorsqu'en décembre 2009 elle lui sauve la vie en le conduisant aux urgences du Centre médical Cedars-Sinai de Los Angeles, où il est plongé dans le coma après une infection post-opératoire.

Ce mois-là, c'est une femme transformée, cheveux courts, épanouie qui apparaît en une du magazine Elle. Dans l'interview, elle s'affirme en porte-parole du couple, montre du caractère.

Son influence grandit d'un coup. Elle opère de nombreux changements pour "déringardiser" son mari, relancer sa carrière. Exit le producteur historique Jean-Claude Camus, place aux jeunes -M-, Yarol Poupaud, Yodelice et au nouveau manager Sébastien Farran.

Dès lors, Laeticia gère sa communication via les réseaux sociaux, mais son avis compte aussi pour la musique. Son implication sur "Mon pays c'est l'amour" est constante, elle est très présente lors des enregistrements en studio.

Depuis la mort de Johnny, c'est elle, en tant que "directrice de l'image", qui fait les choix forts autour de ce disque: titre, pochette, stratégie de communication. Elle s'exprimera dans Paris Match, sur TF1 et à RTL, les trois médias suiveurs historiques de la carrière de Johnny.

Enfin, comme avec Warner Music France, elle travaille main dans la main avec Universal Music France, l'ancienne maison de disque du taulier, propriétaire de son énorme back catalogue (1960-2005), qui sort le 23 novembre un live inédit au Stade de France du 11 septembre 1998.

Yodelice

C'est en 2010 que Maxim Nucci, de son vrai nom, entre dans la galaxie Johnny. Il a alors 31 ans. Passé par "Popstar", l'émission de M6, il a déjà été un homme de l'ombre, du groupe féminin L5 et de la chanteuse Jenifer, a écrit pour Vanessa Paradis... Après deux albums sous le nom de Yodelice, il fait la rencontre du taulier. Immédiatement l'amitié dépasse le cadre professionnel.

Il collabore à l'album "Jamais seul" (2011) pour lequel il compose trois titres. Il revient dans ce rôle pour quatre chansons sur l'opus "Rester vivant" (2014). Son importance grandit au point qu'il réalise en 2015 le 50e album de Johnny "De l'amour", qui le fait renouer avec le rock et le blues.

Johnny apprécie la complicité avec ce musicien qui comprend si bien toute la musique qu'il aime. Il lui confie une nouvelle fois la production de ce qui deviendra "Mon pays c'est l'amour", un album qu'il voulait taillé pour être joué dans les stades.

"Il ne m'a jamais autant mis la pression. J'ai dû écrire 26 musiques, il en a jeté la moitié", explique Yodelice qui a dû finir l'album à Los Angeles seul en janvier, après la mort du rocker.

Bertrand Lamblot

Directeur artistique chez Warner depuis 2014, il est le collaborateur de confiance de Johnny depuis la fin des années 1990.

Issu de la scène lyonnaise rock, il fait ses premiers pas avec Kent, Rachid Taha, L'Affaire Louis Trio, puis intègre le label Mercury.

Il est des albums les plus vendus de Johnny, dont "Sang pour sang" (1999), plus de 2 millions d'exemplaires écoulés. Composé par David Hallyday, il contient notamment le single "Vivre pour le meilleur".

Devenu directeur artistique sur "A la vie à la mort" (2002), choisir les textes qui deviendront des chansons fait partie de ses prérogatives. Organiser les séances d'enregistrement, sélectionner les musiciens de studio, également.

Ce fan de rock américain, Bruce Springsteen en tête, qui a également travaillé sur des projets de Patricia Kaas ou Christophe Maé, voit Johnny s'éloigner lorsque celui-ci quitte Universal pour Warner en 2005.

Il revient dans son giron en 2012 pour l'album "L'attente". Il ne le quittera plus.



