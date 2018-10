Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 32 minutes

Les enquêteurs russes tentaient d'établir jeudi les motivations du tueur du lycée technique de Kertch, en Crimée, un élève de 18 ans qui a tué 20 personnes avant de se suicider, un massacre qualifié de "Columbine russe" dans la presse. En l'absence de version officielle, les spéculations allaient bon train dans les médias et sur les réseaux sociaux sur la personnalité et l'entourage du tueur, identifié par les autorités comme Vladislav Rosliakov. Selon le quotidien Kommersant, le jeune homme a "grandi dans une famille assez pauvre": son père, handicapé, ne vivait pas avec sa mère, qui travaille dans une clinique médicale et est membre des Témoins de Jéhovah, une organisation considérée comme "extrémiste" et interdite en Russie.

