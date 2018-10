Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 29 minutes

Des bijoux de Marie-Antoinette gardés loin des yeux du public depuis deux siècles ont été exposés à Londres vendredi avant d'être mis aux enchères par Sotheby's à Genève le 14 novembre, reflets de la "magie" de la reine. Parmi les plus belles pièces, provenant d'une collection de la famille Bourbon-Parme, figurent un pendant en diamants avec une perle naturelle d'une taille exceptionnelle estimé entre 1 et 2 millions de dollars (entre 870 000 et 1,75 millions d'euros), une paire de pendants d'oreilles, et un collier composé d'une centaine de perles naturelles, estimé entre 200 000 et 300 000 dollars.

Des bijoux de Marie-Antoinette gardés loin des yeux du public depuis deux siècles ont été exposés à Londres vendredi avant d'être mis aux enchères par Sotheby's à Genève le 14 novembre, reflets de la "magie" de la reine. Parmi les plus belles pièces, provenant d'une collection de la famille Bourbon-Parme, figurent un pendant en diamants avec une perle naturelle d'une taille exceptionnelle estimé entre 1 et 2 millions de dollars (entre 870 000 et 1,75 millions d'euros), une paire de pendants d'oreilles, et un collier composé d'une centaine de perles naturelles, estimé entre 200 000 et 300 000 dollars.