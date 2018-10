Publié il y a 54 minutes / Actualisé il y a 37 minutes

Une première depuis onze ans: Michel Fourniret, qui a récemment reconnu deux nouveaux meurtres dans l'Yonne, retrouve vendredi son ex-femme Monique Olivier à Paris dans le bureau de la juge d'instruction qui veut confronter leurs versions. Les deux ex-époux seront entendus à partir de 10H00, selon l'avocat de Mme Olivier, Me Richard Delgenes, confirmant une information d'Europe 1. La juge d'instruction espère ainsi obtenir plus d'informations sur les meurtres de deux jeunes femmes commis dans les années 1990, que le tueur en série, aujourd'hui âgé de 76 ans, a reconnu en février, après les avoir niés dans le passé : ceux de Joanna Parrish et de Marie-Angèle Domece.

Une première depuis onze ans: Michel Fourniret, qui a récemment reconnu deux nouveaux meurtres dans l'Yonne, retrouve vendredi son ex-femme Monique Olivier à Paris dans le bureau de la juge d'instruction qui veut confronter leurs versions. Les deux ex-époux seront entendus à partir de 10H00, selon l'avocat de Mme Olivier, Me Richard Delgenes, confirmant une information d'Europe 1. La juge d'instruction espère ainsi obtenir plus d'informations sur les meurtres de deux jeunes femmes commis dans les années 1990, que le tueur en série, aujourd'hui âgé de 76 ans, a reconnu en février, après les avoir niés dans le passé : ceux de Joanna Parrish et de Marie-Angèle Domece.