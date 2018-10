Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La superstar de la NBA LeBron James a débuté sa carrière jeudi sous le célèbre maillot jaune des Los Angeles Lakers par une défaite (128-119) sur le parquet des Portland Trail Blazers. "King James" avait prévenu dès son arrivée à Los Angeles cet été: il n'est pas un faiseur de miracles et il faudra du temps aux Lakers pour qu'ils retrouvent leur place au sommet de la NBA. Il a répété son message avant le coup d'envoi de son premier match avec la deuxième franchise la plus titrée de l'histoirej, qui n'a plus participé aux play-offs depuis 2013 et le déroulement de la rencontre lui a donné (une fois de plus) raison.

