Des centaines de personnes ont défilé vendredi à Tegucigalpa, la capitale du Honduras, en soutien aux milliers de migrants honduriens partis en "caravane" vers les Etats-Unis pour fuir la misère et la violence qui minent le pays.

Quelque 1.500 manifestants, selon des estimations de la presse, ont marché vers l'ambassade des Etats-Unis, où ils ont brûlé un drapeau américain, accusant Donald Trump de "discrimination" envers les honduriens.

"Dehors JOH", scandaient par ailleurs les manifestants, en référence aux initiales du président hondurien, Juan Orlando Hernandez.

En apprenant ces derniers jours que des milliers de migrants se dirigeaient vers les Etats-Unis, Donald Trump a menacé de couper les aides de son pays au Honduras, mais aussi au Guatemala et au Salvador, si les autorités ne mettaient pas fin à cet exode.

Jeudi, il a également menacé de fermer la frontière avec le Mexique si les autorités mexicaines ne bloquaient pas l'avancée des migrants.

Des milliers de Honduriens, formant une "caravane", avaient quitté samedi San Pedro Sula, dans le nord du Honduras, après un appel sur les réseaux sociaux.

Environ 4.000 sont arrivés en petits groupes, à pied ou par bus, au cours des derniers jours à Tecun Uman, au Guatemala. Vendredi, ils ont enfoncé une clôture métallique du poste frontière guatémaltèque, avant de se retrouver bloqués par les forces de l'ordre mexicaines.

Le Honduras est considéré comme l'un des pays les plus violents du monde, avec un taux annuel de 43 homicides pour 100.000 habitants. Comme au Guatemala et au Salvador, les gangs font régner la terreur dans le pays, où 68% des neuf millions d'habitants vivent sous le seuil de pauvreté.

Plus de 500.000 personnes traversent chaque année illégalement la frontière sud du Mexique pour tenter ensuite de remonter vers les Etats-Unis, selon des chiffres de l'ONU.



