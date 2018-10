Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

La procureure générale de la cour d'appel de Paris Catherine Champrenault a dénoncé samedi le "coup de force" contre les magistrats et policiers mené par Jean-Luc Mélenchon et ses militants lors des perquisitions mardi au domicile du leader de LFI et au siège du parti.

