Une soixantaine de personnes ont péri vendredi en Inde quand un train a percuté des fidèles rassemblés pour un festival hindou à Amritsar, dans l'Etat septentrional du Pendjab, selon un nouveau bilan samedi de la police.

La foule se trouvait sur la voie ferrée pour assister à un spectacle pyrotechnique pendant les célébrations du jour de Dussehra, une fête très populaire dans le nord de l'Inde, ont expliqué des témoins.

"Il y avait beaucoup de bruit, au moment où les feux d'artifice étaient tirés, et elles ont été incapables d'entendre le train approcher", a raconté à l'AFP un responsable de la police présent sur place.

L'accident a fait 59 morts et 90 blessés, a déclaré à l'AFP un haut responsable des services de secours, tandis que les médias faisaient état de 61 morts.

Un précédent bilan vendredi soir faisait état d'au moins 50 morts.

Le train "arrivait très rapidement", a précisé sur une chaîne de télévision locale un témoin, qui a dit avoir vu un deuxième train par la suite heurter la foule. "Tout le monde courait de manière désordonnée et soudain un autre train a percuté des groupes de gens", a-t-il ajouté.

Selon la police, un premier train a d'abord réussi de justesse à éviter de percuter la foule, mais personne n'a entendu arriver l'express Jalandhar-Amritsar deux minutes plus tard.

Le ministre en chef du Pendjab, Amarinder Singh, a ordonné une enquête sur l'accident et annoncé le versement de 500.000 roupies (environ 6.000 euros) de dédommagement pour chaque victime.

Les premières funérailles de victimes ont été accompagnées samedi d'appels à des sanctions. "Ceux qui doivent être punis le seront, et les responsabilités seront déterminées", a assuré le gouverneur du Penjab V.P. Singh Badnore.

"C'est une tragédie déchirante", a réagi sur Twitter le Premier ministre indien Narendra Modi, qui s'est engagé à consacrer 137 milliards de dollars (119 milliards d'euros) sur cinq ans pour moderniser le réseau ferroviaire en décrépitude.

Près de 15.000 personnes périssent dans des accidents ferroviaires chaque année en Inde, selon un rapport gouvernemental de 2012.

AFP