Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

Une seule défaite en dix matches: Montpellier, qui avait perdu contre Dijon lors de la 1re journée, reste désormais sur 9 matches sans défaite après son succès contre Bordeaux dimanche (2-0), qui lui permet de prendre place sur le podium de la Ligue 1.

Les hommes de Michel Der Zakarian, qui ont marqué par l'ancien Girondin Gaëtan Laborde (17e) et Andy Delort (53e, s.p.), pourraient même y rester au terme de cette 10e journée de Ligue 1 si Marseille (21h00), en déplacement à Nice dans la soirée, fait moins bien que gagner avec trois buts d'écart. Montpellier affiche désormais un bilan très positif de 5 victoires, 4 nuls et une seule défaite.

C'est en revanche un coup d'arrêt pour Bordeaux qui restait sur dix points pris lors des quatre dernières journées, avant une séquence compliquée qui va débuter en Russie jeudi pour affronter le Zenit Saint-Petersburg, se poursuivre par la réception de Nice le 28 octobre et un déplacement à Lyon le 3 novembre, et se conclure le 8 par la réception du club russe.



Par Nicolas GUBERT et Isabel MALSANG - © 2018 AFP